共享機車讓民眾的交通方式出現新選擇，但許多消費者相當在意與人共用的安全帽，不只用久會出現髒污、異味，尤其夏天或梅雨季更容易出現汗臭味，共享機車業者WeMo Scooter今夏推出全新無毒、抗菌、防臭安全帽2.0，並揀選醫療級「奈米銅纖維」材料作為內襯，有效讓用戶於酷熱時令與梅雨季來臨時，有更好的騎乘體驗。

據交通部統計，台灣每100人中就多達97人擁有機車，而去年就台北市政府的數據指出，使用共享機車的人口比例約22％，居世界之冠。

WeMo Scooter觀察到，共享機車服務提供廣大民眾解決通勤、出遊上轉乘及交通上的便利，但共享機車安全帽，亦為廣大共享機車用戶較有顧慮的痛點，尤其在極端天氣的影響下騎乘，實在是一大考驗。WeMo今夏以無毒、抗菌、防臭安全帽2.0，做為市場第一個共享機車品牌為安全帽異味提出的全新解決方案，目前已完成測試在逐步全面導入階段。

威摩科技WeMo Scooter執行長吳昕霈表示，WeMo一直都站在用戶立場思考以及聆聽用戶心聲，這次獨家搶先推出安全帽升級服務，希望提供用戶有更好舒適的體驗。

為慶祝全新安全帽2.0上線，WeMo即日起同步推出夏日出遊計畫－「夏日無限Mo式啟動」，民眾只要350元即可於24小時內無限換車騎到飽，還可再享60元騎乘券回饋，換算下來相當於平時騎程費率不到1折。