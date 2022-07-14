亞太電(3682)去年底攜手交通部科技顧問室、臺灣港務公司，推動「運用先進5G通訊與多元低軌衛星打造智慧安全永續港灣計畫」，於臺中港場域，打造效率、安全、永續的智慧港灣。今(14)日舉辦記者會暨研討會，攜手各領域專家，進行技術交流，盼透過產官攜手合作，複製產業經驗，帶動5G智慧海港產業發展。

臺灣海港為掌握船舶碰撞事故、海洋油污與港區空污發生，對於港口環境生態造成之影響，透過本次試驗計畫優先以離岸風電重鎮臺中港作為試驗場域，臺中港不僅為國際商港之一，也是全台最大離岸風電機組裝碼頭，船隻進出頻繁，因此提升船舶航行安全以及保護港口環境生態將是重要的議題，同時帶動海洋資訊傳輸需求。

亞太電信運用多元低軌衛星技術，結合無人機進行偵測，透過5G技術高連結、低延遲、大頻寬的特性，將影像即時回傳到後端伺服器，藉由圖像AI辨識，進行船舶航跡預測及避碰預警、海洋油汙偵測追蹤、機動式空品巡檢，打造一站式數據作業管制平台。透過本次試驗計畫，期降低船舶碰撞事故發生，提升港區船舶航行安全；另輔以無人機影像，進行港口航道油污事件偵測，提升作業與決策效率，油污偵測精準度超過70%，高度掌握油汙對海洋造成的衝擊，達到SDGs永續海洋的目標。

亞太電信致力產業創新發展，結合5G科技力，於營運過程中推動基礎設施綠色轉型及多元智慧城市等新服務應用，翻轉新商模兼具 ESG永續發展。亞太電信透過3.5GHz共頻共網，減少數千座基地台耗電；機房及基地台部分，採用高效能轉換率設備，93%的零組件可回收再利用，其中機房的能源使用效率逐年提升，PUE(Power Usage Effectiveness)維持1.5以下。此外，亞太電信持續和政府、企業合作，運用5G技術，結合物聯網、人工智慧等科技，推動空污防治、科技執法、能源管理等新服務，挹注新經濟動能。

本次智慧海港試驗計畫先行於臺中港導入，預期成為新興智慧海港服務之創新服務及商業試煉的基礎，未來將以本計畫之成果為基礎與政府多方合作，依據場域所面臨不同的管理痛點，提供適性的產品服務，與產官共同攜手打造智慧安全永續港灣。