為振興國旅產業，雲林縣府7月14日起至10月31日推出「慢遊雲林5百五告讚」優惠方案，雲林縣民或外地遊客都要下載「慢遊雲林」app，就有各項優惠券，包括特斯拉抽獎序號、住宿券、自駕遊補助、安心旅遊補助等。

文化觀光處長陳璧君指出，慢遊雲林5「百」優惠包括抽百萬名車特斯拉、提供百萬元額度住宿券、百萬元額度自駕遊補助、百萬元額度團體旅遊獎助、百萬元額度安心旅遊補助。

去年「五倍券遊雲林抽汽車」為雲林帶來15億元觀光效益，本次振興旅遊方案要再抽1輛特斯拉，門檻降為在雲林消費滿100元發票就可到「慢遊雲林」App登錄，累積500元可獲一組抽獎序號，此外還有Gogoro、iPhone等大獎可抽。

陳璧君說，「慢遊雲林」App上有各種優惠券，像是住宿抵用券500元可以用在縣內60幾家飯店、旅宿業者，到觀光工廠、特色店家、微冊角落等合作店家也有特別優惠。

陳璧君表示，情侶們喜歡自行開車遊玩，來雲林2日遊也可享800元至1000元的租車補助；受外縣市民眾青睞的安心旅遊，今年又回來了，方案包括類畢旅、類蜜旅、與神同行、巷仔內好𨑨迌等4種，2天1夜都只要500元。

文觀處今（14日）開放60個免費類畢旅名額，彌補應屆畢業生無法成行的畢旅遺憾，只要雲林縣籍高中職或大專院校應屆畢業生皆可報名，文觀處9月、10月還將推出「類蜜月旅行」。

縣長張麗善說，下載「慢遊雲林」App運用程式，方便暢遊雲林各角落、嚐美食小吃、探索景點秘境，甚至可獲國旅加碼補貼等好康。

雲林年度盛事「2022雲西海洋音樂祭」將於7月23日至8月7日連續3個週末在三條崙海水浴場舉行，活動內容有知名藝人精彩演出、夏日市集吃喝玩樂，首梯類畢旅也將前往共襄盛舉。