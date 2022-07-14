鳳山日照社福中心於2021年11月開工，斥資1.95億元，未來會結合自強公園，成為多功能服務的日照中心。（楊舒婷攝）

高雄市長陳其邁14日下午視察鳳山日照社福中心工程，此座多功能社福中心將與旁邊充滿綠意的自強公園做結合，並且提供從出生到養老的多功能服務，陳其邁誓言此座日照社福中心要成為「全台灣第一」。

鳳山日照社福中心於2021年11月開工，斥資1.95億元，為地上3層的複合式建築，未來會提供日間照顧中心、失智社區服務據點、社區大學、大型會議室、非營利幼兒園、身心障礙日間照顧據點、公共托嬰中心、社區照顧關懷據點等多項社福及公共服務設施，預計於2022年12月完工。

陳其邁表示，此項工程會加快進度趕工，希望能超越預估的進度，讓社福中心在11月完成工程，日照社福中心的功能將會全方位發展，從托育到長照全包辦，也會與旁邊的自強公園做結合，讓市民可以安心的使用，更承諾市民，這將會是「全台第一」的優質日照中心。

高雄市工務局新工處表示，會讓日照中心充滿綠意盎然的生氣，打造銀髮族使用的療癒花園，並營造多年齡層的空間，讓小孩到老人都和諧的使用日照中心，帶給鳳山居民一個新樂活場所。