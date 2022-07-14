林以樂赴金馬賓館拍攝MV。（相信音樂提供）

「小花計畫 - Re：小花盛開的回音」展覽正於高雄金馬賓館當代美術館上演，音樂與藝術的多元創作，為炎炎酷暑帶來一陣沁涼。其中由五月天瑪莎製作、林以樂演唱的〈地板內早餐〉MV將於13日上架，特別的是，為了將創作融入進展場空間，一行人直接殺去金馬賓館錄音，為求收音清晰，現場空調關閉，林以樂笑道：「當天氣候非常熱，我看著瑪莎的背影，他熱到不行，汗流到我想說是在上演『濕背秀嘛！」錄音耗時2天完成，過程也用影像記錄下來，成了這首歌MV。

〈地板內早餐〉MV開頭，看見林以樂漫步長廊，在充滿光的房間、屋頂天台彈奏演唱，這樣的錄音方式對她和瑪莎來說都是頭一遭。瑪莎表示：「因為移展到高雄金馬賓館的關係，我們就在思考如何用聲音的邏輯，來保存下這個空間擁有的一切，於是就決定到現場錄音，這樣和展館的連結性會

更強。」他說，比起專業錄音室，現場錄音會有很多聲音和空間干擾，不過在場館拍下MV，留下很不同的意義和紀念性，「有時公車經過會收到低頻的嗡嗡聲，還有倒車的嗶嗶聲，有些我們就真的保留使用，最後結果很有趣，過程雖然滿累但很好玩，也很切合小花計畫的主題」。

林以樂則形容瑪莎是犀利又幽默的大哥哥，「任何挑戰性的工作轉移到他口中，就變得像要去玩一樣有趣。他提議要去金馬賓館錄音時，我還覺得像小時候要去郊遊一樣很開心！」沒想到現場比她想得艱苦許多，「這是我第一次錄音時整個汗流浹背，過程中還一直提醒自己要保持微笑，因為MV同時在拍！」不過工作人員一起同甘共苦，成果也讓她大大滿意和感恩。

談到〈地板內早餐〉的創作，奧黛麗赫本主演的浪漫電影《第凡內早餐》勾起了林以樂的靈感，她與製作人瑪莎抱持無限玩心，大膽嘗試在金馬賓館當代美術館內的各個角落進行錄音，將現地環境的聲響、人聲融入到音樂之中，如同把當代的記憶悉數收藏，旋律慵懶帶點奇幻，彷彿像躲在浴室

內，偷聽著隔壁聲響，那些聲音就像是一篇又一篇的故事，靜靜地，將感官拉入開放式的幻想之中。〈地板內早餐〉已於各大串流平台發行，「小花計畫 - Re：小花盛開的回音」展覽自即日起至10月30日於金馬賓館當代美術館展出。