沈安近日推出專輯《白日夢的悲哀》。（沉分工作室）

被封「發呆系歌手」的沈安，近日推出專輯《白日夢的悲哀》，同名主打歌MV前往宜蘭頭城取景，場景打造白日夢者自得其樂的孤境圈，每天重複做著起床、吃喝拉撒同樣的事情，日復一日空虛無聊的厭世循環狀態中，當另一個截然不同的自我角色滲透進入生活後，世界慢慢起了微妙變化。特別的是，沈安在MV中伣穿粉紅睡袍內褲赤裸上身，首度大尺度真實呈現一鏡未修，更耗費50天從美國特製300公分高、復刻沈安發呆容貌的大型「發呆至尊寶」呆呆搖擺人入鏡，視覺繽紛復古超現實又充滿詼諧感。

拍攝MV時，沈安頂著36度烈日，耗費16小時拍攝，穿著的粉紅睡袍非常悶熱讓他全身大爆汗，而雙腳因穿著鞋底縷空的靴子，等於腳ㄚ子是直接踏在石子路上，整個拍攝考驗過程猶如體驗海陸天堂路，沈安坦言非常辛苦，拍完後他的雙腿與雙手發現莫名遭到不明蚊蟲叮咬，四肢全都長疹子，痛癢長達一周才消退；MV於14日首播，15日他將在信義誠品3F音樂館舉辦《白日夢的悲哀》放空小聚音樂會。