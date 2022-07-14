國旅補助15日上路，屏東祭出「FUN屏東／送客獎勵金月月抽好禮」搶遊客連帶進攻旅行業者。（謝佳潾攝）

國旅補助15日上路，屏東祭出「FUN屏東／送客獎勵金月月抽好禮」搶遊客連帶進攻旅行業者。（謝佳潾攝）

國旅補助15日上路，屏東祭出「FUN屏東／送客獎勵金月月抽好禮」搶遊客連帶進攻旅行業者，業者每月帶團超過300人遊屏東，即有機會奪得20萬獎勵金，遊客自由行住宿或搭郵輪巴士則可抽黃金等大獎，縣府下重本搶客不手軟。

屏縣府指出，「FUN屏東／送客獎勵金月月抽好禮」活動時間為15日起至12月15日止，是縣府因應國旅補助加碼推出的好禮二重送，有別以往只推遊客優惠，此次也把旅行業者納為鼓勵對象並制定送客獎勵金，全台合法旅行業者只要在活動期間、每月帶團超過300人遊縣府指定景點並入住屏東合法旅宿業1晚，即可參與評比拚獎金。

縣府表示，縣府每月都會評比送客人數最多的前5名旅行社，頒發3萬至20萬不等獎勵金，預計5個月將頒250萬獎金給旅行業者，至於遊客自由行部分也祭出黃金、電冰箱、冷氣機、知名飯店住宿券等抽獎好禮。

交通旅遊處處長黃國維說，遊客在活動期間入住屏東合法民宿後，上傳發票或收據至活動官網就能參加抽獎，若搭乘縣府指定的郵輪巴士，即神山線、沿山可愛咖線、沿山大車路線、斯卡羅線、大東津線、六堆客家線，無需登錄即可取得抽獎資格。

黃國維強調，縣府不單只是推優惠，活動期間整個屏東都很熱鬧，除有23日登場的二峰圳百年紀念系列活動，舉辦16場走讀導覽外，在恆春機場、屏東體育館、屏東智慧農業學校、屏東縣遙控無人機飛行場等地舉辦的「屏東空中嘉年華」，也將讓遊客享有超輕航機共乘體驗，衝上雲霄開拓新視野。

此外，縣府還將於30日在東港大鵬灣國際休閒特區舉辦「屏東FUN暑假夏日狂歡祭」，一連狂歡至9月4日，讓遊客到屏東玩到樂不思蜀。

對於縣府加碼送禮又辦活動搶攻國旅市場，屏東觀光業者相當看好，屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，疫情前的暑假幾乎天天客滿，而目前雖平日7、8成滿、假日9成滿，但已是疫情以來最好的時候，相信在縣府的助力下會更好。