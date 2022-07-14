美2年期國債上揚，與10年期國債「倒掛」，美股續跌。周四股走勢反覆，午後低走，最多挫243點。

周四香港恆生指數收跌46.74點或0.22%，為20751.21點。國企股(H股)跌19.88點或0.28%，為7125.95點。

科技指數逆勢上升，漲0.89%，比亞迪電子漲6%，瑞聲科技漲3.7%，華虹半導體升3%。

中芯國際小跌0.24%；荷蘭外長周三證實，美方確實有關心艾司摩爾供應中國DUV機台的問題。

內房股大跌，佳源國際跌逾5%，龍湖集團跌4.8%，禹洲集團跌3.7%，萬科跌3%，天譽置產跌3.8%。

招商銀行繼昨日跌7%，周四再跌4.0%，報42.0港元；郵儲銀行跌5.0%，報5.11港元；中國平安跌5.4%，報48.1港元。

內地爛尾樓風暴越演越烈，由於住房價值大幅下滑等因素，許多屋主開始集體拒繳房貸，牽涉至少100個房市開發計畫，不良貸款激增。此同時衝擊到內房股和內銀股。