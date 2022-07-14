大陸各地高溫肆虐已持續30天，多地氣溫已突破歷史極值，河北數個城市高溫狂飆44℃，一向氣候溫和的南方在浙江、江蘇等沿海省份爆出多例確診熱射病，並已有多人因而死亡。醫生建議，在高溫高濕的環境下，出現了頭痛、頭暈、多汗、面色潮紅等等情況，體溫明顯增高至38℃以上，嚴重者出現臉色發白、冒冷汗、站立不穩等虛脫表現，這時候要迅速轉移到陰涼的地方，以免出現嚴重中暑危及性命。

這波區域性高溫從6月13日開始，至今已超過一個月。大陸國家氣候中心指出，本輪高溫氣候覆蓋國土面積502.1萬平方公里，影響人口超9億。高溫天氣範圍廣、持續時間長、極端性強、影響大。據介紹，浙江、江蘇等地已有多人確診熱射病，並出現死亡病例。

大陸近來高溫持續肆虐，已有多地突破歷史極值，因高溫發的熱射病例迅速增加，並已有多個死亡病例 。（圖／大陸國家氣象中心）

大陸國家氣候中心指出，這次區域性高溫是1961年以來同期最長的一次，有71個國家氣象站突破歷史極值，河北靈壽、槁城、正定和雲南鹽津的日最高氣溫竟達44℃以上。進入21世紀以來，曾發生持續高溫的年份如2003年、2013年、2017年，高溫持續的情況都沒有今年嚴重。

聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）第6次評估報告指出，最近50年全球變暖正以過去2000年以來前所未有的速度發生。全球變暖是北半球高溫熱浪事件頻發的氣候大背景，大氣環流異常則是6月以來全球多地高溫熱浪頻發的直接原因。

據大陸中央氣象臺預報，未來2周江南、華南等地多為高溫天氣。四川盆地、陝西關中、江漢、江淮、江南、華南等地多高溫少雨天氣，日最高氣溫一般為35-38℃、局部39℃左右。17-20日，四川盆地、江漢、江淮、江南西部和北部沿江、華南西北部等地將出現降雨過程，高溫天氣得以緩解，江南東南部、華南東部持續高溫悶熱天氣。21日之後，南方地區高溫將再次發展，福建、江西、浙江南部等地日最高氣溫可達39-41℃。

受高溫天氣影響，各地電網用電負荷創歷史新高，7月以來，浙江、江蘇、四川、河南、福建等地多人確診熱射病，並出現數例死亡病例，「熱死人」已不再是一句玩笑話。醫生指出，熱射病是最為嚴重的重症中暑，會導致中樞神經系統、肌肉組織、凝血功能、肝腎功能、呼吸功能、心血管功能等全身性問題，極易引發多器官衰竭，具有很高的病死率。

通常是高強度體力活動引起機體產熱與散熱失衡而發病，常見於夏季劇烈運動的健康青年人，比如在夏季參訓的官兵、運動員、消防員、建築工人等。典型熱射病亦常見於年幼者、孕婦和年老體衰者，或者有慢性基礎疾病或免疫功能受損的個體，通常是被動暴露於熱環境引起機體產熱與散熱失衡而發病。

醫生建議，在高溫高濕的環境下，出現了頭痛、頭暈、多汗、面色潮紅等等情況，體溫明顯增高至38℃以上，嚴重者出現臉色發白、冒冷汗、站立不穩等虛脫表現。這時候要迅速轉移到陰涼的地方，避免陽光直射，並且要及時地補充水分和鹽分。