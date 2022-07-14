高雄近年受護國神山設廠等建設議題帶動，加上鮭魚返鄉的資金潮，不僅住宅市場價量齊揚，工業用地交易總額和交易面積，分別從2019年的86.5億元、8.3萬坪，大幅拉升到2021年的194.3億元、25.2萬坪，分別成長達125％和206％，顯見高雄工業用地需求，呈現走強的局面。根據台灣房屋集團統計，高雄2021年的工業用地，交易筆數226、交易金額194.3億元、交易面積25.2萬坪，分別比2019年的155筆、86.5億元、8..3萬坪，分別成長46％、125％、以及206％，表現相當亮眼。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮14日表示，近年高雄工業用地交易大增，主要受兩大因素影響，一是「台商鮭魚返鄉」，2019年持續受中美貿易戰影響，進入2020年，再受疫情推波助瀾，推促大筆海外資金回台，為國內經濟引入活水。她說，2021年疫情趨緩，受全球經濟貿易快速復甦帶動，台灣經濟成長率更創近11年最高紀錄，民間投資強勁，企業產業量能旺盛，更強化工業用地需求，身為全台工業重鎮的高雄，工業用地交易也更顯熱絡。第二個原因是「建設紅利多」，李家妮指出，高雄近年積極發展轉型為科技城市，擁有包括路竹科學園區、橋頭科學園區、仁武產業園區、亞灣區5G AIoT創新園區等重大開發建設。她說，去年下半年，高雄再受惠台積電宣佈設廠效應，科技S廊道串連成形，產業上下游供應鏈，陸續群聚佈局，包括鳳山、大寮、楠梓、仁武、大社、鳥松等區，工業不動產整體交易表現，都向上成長。

台灣房屋鳳山7+1工商加盟店店長許惠雯表示，搶進工業用地，也可在一些大咖企業身上看到足跡，因此，例如上市公司日月光集團為擴廠需求，去年7月就大手筆以10.5億元，買進大社區約6283坪工業地；台塑工業也砸下5.9億元，買進林園區約6952坪工業地，做為?合出貨中心。除了工業用土地市場需求夯，高雄2021年的廠房、廠辦類物件，成交總金額也達到84.1億元，增幅約17％，許惠雯指出，這3年的廠房交易筆數，雖然下滑大約5％，但，並非買氣下滑，而是產品供給稀缺，想買也不容易買到，只能用「供不應求」來形容。

她說，不只在地企業搶進廠房和廠辦，許多中北部企業，看準高雄發展紅利，也鎖定高雄拓點設廠或擴廠，產業包含電子、食品、鋼鐵業都有，目前像台積電供應鏈廠商，就有不少已買好廠房先卡位，部份廠商只能往外圍的梓官、路竹等區尋找合適物件。