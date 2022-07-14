有活化石之稱的鱟，在台灣本島海域日漸稀少。（國立海科館提供／張志康基隆傳真）

有活化石之稱的鱟，在台灣本島日益稀少，原本的孵幼棲地多已成了人工化的海岸。國立海洋科學博物館自3年前展開鱟的保育行動，台灣各地的學校都投入這項工作，近期，海科館帶領參與復育的學校師生，首度將復育後的145隻鱟寶寶放流在其所應屬的棲息地。

海科館表示，幼鱟在早期的存活率很低，海科在109年與金門水試所合作，進行鱟的繁殖技術轉移，並透過「鱟知鱟學」環境教育活動及以海洋公民行動者，從去年起，展開學校認養及讓學生參與照顧鱟苗、鱟卵一直到幼鱟，這也是台灣第一次由學校擔任鱟的保母。

這段期間下來，海科館表示整體的存活率還不錯，幼鱟到二齡的存活率由早期0.2％，提高到存活率大於3％。這也證明「鱟知鱟學」的計畫，在師生的用心照顧下，學校不但可以融入教學並能參與和擔任鱟復育的重大任務。

海科館館長陳素芬指出，海科館於潮境海洋中心所建立的北部鱟復育保育基地，致力收容及救傷北部地區誤捕的成鱟，這兩年更藉由「海洋公民實踐行動計畫」與金門縣水產試驗所合作深入校園，讓全台包括台北、新北、基隆、桃園、苗栗、雲林、嘉義、澎湖、台中、彰化、宜蘭等超過20所學校共同參與活動。此次放流的鱟苗就是經過各校師生蓄養長大的2~3齡幼鱟。

海科館產學交流組主任陳麗淑則說明，經過兩年的調查發現，台灣的西部沿海每年皆有發現零星鱟的蹤跡。台灣西部天然海岸線因人工設施及工業區設置要挑選合適的鱟棲地相當不易，未來將積極與各級單位配合規劃後續的監測與調查，希望可以持續了解放流後續的成效，真正讓鱟於台灣本島永續存在。