彰化縣長王惠美和新竹縣長楊文科14日簽署雙城合作投資招商合作備忘錄，共同組織竹、彰產業發展聯盟。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美和新竹縣長楊文科14日簽署雙城合作投資招商合作備忘錄，共同組織竹、彰產業發展聯盟。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美和新竹縣長楊文科14日簽署雙城合作投資招商合作備忘錄，共同組織竹、彰產業發展聯盟。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣是中小企業原鄉，擁有眾多企業隱形冠軍；新竹縣則是台灣半導體、ICT與生醫產業的重鎮；彰化縣長王惠美和新竹縣長楊文科14日簽署雙城合作投資招商合作備忘錄，共同組織竹、彰產業發展聯盟，透過行政系統整合、分享招商資源，擬議區域產業政策，提升在地就業、薪資，共創經濟新高峰。

彰化縣長王惠美表示，上波升格直轄市，新竹和彰化縣可說是難兄難妹，新竹縣長楊文科是高科技產業的催生者，更是全國招商引資的冠軍縣，感謝楊縣長、「台灣科學工業園區科學工業同業公會」理事長李金恭、聯電榮譽副董事長宣明智支持，兩縣才能在短期間內達成合作共識，邀請百位竹科廠商一起參與這次招商盛會。

新竹縣長楊文科說，上任後積極盤點及活化土地，協助解決產業投資五缺問題，已連續4年獲頒財政部「招商卓越獎」縣市組第一名，去年民間投資金額達到153.11億元，新竹縣是台灣半導體、ICT與生醫產業的重鎮，有「台灣矽谷、科技首都」等美譽；近年設置「AI智慧園區」，園區四家大廠已陸續建廠中，未來營運後將帶來4000個就業機會，年產值超過1000億元。

王惠美向出席廠商說明彰縣正積極推動「二林精密機械園區」，吸引800億元投資，將建立「全球智慧機械之都」，而二林中科園區是中部面積最大科學園區，總投資額近千億元

，是中部地區加碼投資最佳選擇，近年更有矽品高科技封測大廠加碼投資彰化800億、電動車大廠成運也投資20億，還有上銀光電及永勝光學也進駐二林中科。企盼未來新竹縣和彰化縣互相扶持高科技產業、綠色能源及地方特色產業發展。

彰化縣府團隊也介紹，彰化縣是台灣「水五金、汽機車、自行車零組件、紡織及機械」等產業的大本營，形成5大產業聚落，很多產業在彰化都可找到完整供應鏈，田中高鐵特定區內有產專區，可引進低汙染產業進駐，也有住宅區可做整體規劃，彰化縣的用地成本，相較於北部，便宜好幾倍。

聯電副董事長宣明智表示，彰化縣是全國第三大工業縣，傳統製造業實力雄厚，零組件產業鏈完整，藉由台灣IC強勁的實力，產品會產生更多連結，目前電動車產業就是重要的新產業，企業沒有科技與傳産之分，只有進步及不進步的企業，彰化、新竹聯手如虎添翼。