安倍遭槍擊身亡 日本政府決定今年秋季舉行國葬 17:022022/07/14 中時 朱紹聖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 安倍8日在奈良市幫自民黨籍參議院選舉候選人助選時遭槍擊身亡。(圖／路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據日本放送協會（NHK）14日報導，日本政府表示，考慮到安倍晉三任首相期間的重要功績，曾為日本內政外交事業做出重大貢獻，決定在今年秋季為其舉行國葬。 社評／岸田時代的台日與中日關係 否認朱立倫確定8月訪日 國民黨：視疫情與選戰節奏決定 安倍晉三逝「主播訪菅義偉到一半突失控落淚」觀眾全心碎 #決定 #安倍晉三 #舉行 #國葬 #日本政府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 關注安倍遇刺後台日關係發展 綠委盼有日版「台灣旅行法」 11:432022/07/14 政治 兒子射殺安倍 山上徹也母親終於說話了 14:382022/07/14 國際 海納百川》兩岸對安倍遇刺的過猶不及（季霆剛） 12:302022/07/14 海納百川 安倍建構印太戰略還屢訪陸 學者：北京又討厭又喜歡 22:062022/07/13 國際 宜蘭市長選舉 民眾黨不缺席推李家豪 15:052022/07/14 政治 台南總爺「山口縣工藝特展」 連5天設安倍晉三追思專區 18:412022/07/13 寶島 海納百川》台灣對於日本的單相思（施正鋒） 09:112022/07/14 海納百川 影》安倍晉三最後演說影片瘋傳 喊「 永不放棄」網全哭了 09:252022/07/14 國際 提名後首行程弔唁安倍 林佳龍：修憲是安倍的夢想與理想 15:052022/07/14 政治 安倍和而不同 讓北京又愛又恨 04:102022/07/14 產業財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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