藍牙技術聯盟（Bluetooth SIG）宣布，完成定義新一代藍牙音訊技術，即低功耗音訊LE Audio的全套技術規格。低功耗音訊優化無線音訊表現，強化對助聽器的支援，並且導入 Auracast廣播音訊，這項全新的藍牙功能將提升我們與他人、周遭環境互動的方式。

藍牙技術聯盟執行長Mark Powell表示，低功耗音訊拓展了無線音訊市場的可能性，包括帶來Auracast廣播音訊這項全新的藍牙功能，相信能為消費者帶來改變生活的音訊新體驗，拉近與朋友家人間的距離，並讓每個人在公共場所的體驗更加便利。

藍牙技術聯盟也宣布，針對有意支援低功耗音訊的藍牙產品，已提供資格認證。最早支援藍牙低功耗音訊（包含搭載 Auracast廣播音訊）的消費性產品，預計會在未來幾個月內上市，藍牙技術聯盟也預期，隨著年度假期及年底到來，支援低功耗音訊的產品將會增加。

除了為藍牙音訊引進新功能，低功耗音訊更將提供嶄新且靈活的架構，為未來的無線音訊創新建立一個理想平台，而藍牙技術聯盟也已著手致力於將更多低功耗音訊功能引進市場。