調查局懷疑「中華愛國同心會」接受大陸國台辦政黨局資助，在台發展組織並以暴力手段抗議法輪功、恐嚇推動「反送中」的香港民運人士，依《國安法》將該會副會長李有明、成員蕭勤、「抗日協會」理事長鄭建炘等人送辦。台北地檢署將李、蕭、鄭3人不起訴，並依職權送台灣高檢署再議，高檢署14日駁回再議，李、蕭、鄭3人不起訴確定。

調查局指控，周慶峻及妻子林明美2011年在大陸湖北省投資人民幣20萬開設魚塘，與當地台辦接觸後，接受國台辦政黨局、湖北、廈門台辦人員資助，陸方以每月台幣10萬，資助周男夫婦在台發展組織。

周男夫妻2019年自大陸攜帶美金1萬元及人民幣2萬元來台，指示祕書長張秀葉作為該會經費，及在台發展組織，該會即長期抗議法輪功、暴力恐嚇台獨及港獨等。

周另支持鄭建炘成立台灣人民抗日協會，2019年國台辦政黨局邀請愛國同心會、抗日協會人員赴廈門參加海峽論壇，規畫以暴力恐嚇推動「反送中」的民運人士，甚至發動抗議罷韓行動，調查局因此依違反《國安法》、《反滲透法》等罪嫌將周、李、蕭、鄭4人送辦。北檢日前偵結，因周死亡，李、蕭、鄭3人罪嫌不足，將4人不起訴，另通緝周妻林明美、該會祕書長張秀葉2人。

北檢認為，國安法規定不得為大陸地區、境外敵對勢力發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織，僅單純加入組織並不在該法處罰範圍內，認定蕭勤3人行為不構成國安法。

由於《國安法》發展組織罪，為最輕本刑三年以上有期徒刑之罪，依法檢察官不起訴，須依職權送上級審檢察機關再議，北檢因此將全案送高檢署再議。

高檢署審查後，認為再議無理由，14日駁回。因此蕭勤、李有明、鄭建炘3人獲不起訴處分確定。