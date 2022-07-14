畢業求職季來臨！根據教育部數據估計，2022年總共有超過20萬名應屆畢業生踏入職場。具有高薪機會的房仲工作，也迎來一波新鮮人求職熱潮。永慶房屋數據指出，今年26歲以下的青年履歷量較去年同期成長2成。永慶房屋年輕履歷量成長的同時，也窺見年輕求職者踏入職場時的常見困境。

新鮮人求職大痛點：興趣不明怎麼辦？

永慶房屋人資部資深經理塗振宏發現，很多應屆的畢業生對於自己適合什麼樣子的工作類型尚不清楚，畢業後的前幾年往往還在探索自身的職場適性，無形中喪失很多寶貴的時間。此外，職涯摸索時期也容易讓新鮮人產生焦慮，進一步影響工作表現。

塗振宏建議社會新鮮人，除了透過企業實習等方式，先行了解自身職涯適性和產業生態之外，步出校園後也可以選擇提供如儲備幹部等具有多元發展職位的企業，在探索自我職涯的同時，也能兼顧職場上的成長。

例如永慶房屋提供「服務專員」職位，每個月36K和最高12K的季獎金，除了沒有業績壓力、準時上下班、和在居住地就近服務等優勢之外，還可以多方接觸如業務、行政等不同類型的工作內容，未來在集團內展開職涯適性發展，吸引許多仍在探索自身職志的畢業生應徵！

塗振宏補充，永慶房屋的服務專員類似大學裡的「不分系」，可以多方接觸不同的工作類型，永慶房產集團橫跨三大事業群，各類型的職位都有。每一位職場新鮮人，都可以在永慶找到發展的機會。

從實做中了解自身能力 職涯路上不走冤枉路

永慶房屋經紀人謝晉弘就是從服務專員找到自身職志的最好案例。他坦言當初對自己的職涯規劃並沒有太多想法，只知道自己喜歡與人接觸、不喜歡枯燥的工作類型。進入永慶服務專員服務後，謝晉弘從實做中了解自己比起文書作業，更喜歡幫助客戶解決難題的感覺，也偏好具有高薪機會的業務工作。於是立刻申請轉任永慶房屋經紀人，而他在服務專員的所學，也能夠立即運用到業務工作之中，迅速上手，為自己賺取高薪。

永慶房屋謝晉宏經紀人表示，服務專員職位有著收入穩定，沒有業績壓力等優勢，還能多元接觸工作類型，挖掘自己的職場潛力。(圖/永慶房屋提供)

塗振宏表示，服務專員的同仁們倘若發覺自身適合業務工作，隨時能夠申請轉任；若要挑戰集團內部如行銷、人資等專業工作，也能提出申請，是眾多社會新鮮人的職涯首選。此外，永慶房屋服務專員也提供給大四學生實習，幫助學生即早進入職場，探索自身職涯發展。

至於永慶房屋經紀人職位，除了有入職前9個月每月5萬的收入保障外，還有一對一師徒制度和360小時的教育課程，專業知識和實務訓練一次到位，專業快速上手。在薪獎制度上，永慶房屋還提供經紀人每人每年最高250萬元的「幸福成家基金」，不限職級和年資，只要業績達標就能領取，2021年永慶房屋已發出1.1億元！

塗振宏指出，永慶房屋憑藉著誠實服務和便捷的科技服務，獲得消費者高度肯定，持續指名永慶房屋服務，需求穩定不墜。2022年永慶房產集團將持續展店、擴大企業版圖，下半年預計新招募3000人，歡迎有意投入房仲產業，創造高薪的新鮮人和轉職者加入永慶的行列。