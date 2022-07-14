新北市政府河川流域治理平台，對於河川水質維護不遺餘力，成立由畜牧業者自主管理「林口溪」、「瑞樹坑溪」二條溪流之「河川水質防治巡守隊」，透過在地養豬畜牧農民，群策群力自願自發維護河川水質，近日更導入簡易水質檢測試劑，盼藉畜牧場自主管理，提升溪流水質。

為能簡易且快速檢視廢水處理成效，新北市政府農業局不惜重資，提供農民簡易檢測試劑，只需花費約5分鐘，根據試劑成色與標準色比對，即可檢測出排放水COD(化學需氧量)濃度，進一步檢視是否符合放流水標準(非草食性動物，如豬：600ppm)。畜牧場於排放前進行測試，上傳檢測結果備查，若處理成效不彰之場次，拉長廢污水於沉降池放置時間，並予以輔導加速廢水處理效率並降低污染，一定要符合放流水標準才能放行。

新北市政府農業局不惜重資，提供農民簡易檢測試劑，只需花費約5分鐘，根據試劑成色與標準色比對，即可檢測出排放水COD(化學需氧量)濃度。(戴志揚翻攝)

國內養豬場清洗豬舍常使用大量清水沖洗，為降低水質污染及維護溪流品質，目前畜牧場大多採用農委會畜試所開發之三段式廢水處理，主要程序為：固液分離、厭氧處理、好氧處理(又稱活性污泥法)。第一階段以固液分離機分離糞尿水中的固體豬糞形成堆肥；第二階段為分離後的液體進入厭氧槽以紅泥沼氣袋覆蓋進行厭氧處理，厭氧處理產生之沼氣可進行沼氣再利用；厭氧處理完畢進入第三階段，藉由曝氣使好氧微生物充分氧化分解有機物，最終污泥沉降至沉澱池底部，上方的水流至放流口排放。

新北農業局簡任技正洪勝雄表示，透過簡易檢測，畜牧場從自己做起，自行檢視廢污水處理成效，提前阻斷降低汙染，加上畜牧場自主管理分時段排放，盼能讓降低溪流的負擔，提升環境及溪水的品質，並進一步提升鄰近區域生活環境品質。