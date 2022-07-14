積極響應全球淨零排放，並計畫與商用電動車商合作！台泥14日指出，子公司台灣通運倉儲，為響應2050年全球淨零碳排目標及EV100(運輸工具電動化)趨勢，率先向瑞典卡車龍頭SCANIA訂購兩輛26噸級純電動大貨車，預計今年8月抵台，成為亞太區域第一個引進歐洲最先進電動大貨車的企業。

未來除了聯手推動國內車輛電動化外，台泥指出，同屬台泥企業團的儲能企業NHΩA在歐洲也計畫與SCANIA在商用車電動化之路共同合作。

台泥指出，歐系車廠在大型電動貨車的研製技術與品質皆為領先地位，目前生產以滿足歐洲客戶為主，引進電動大貨車的成果得來不易。

在企業團展現推動ESG的決心下，台泥表示，台灣通運積極布局以及SCANIA Taiwan全力支持進行引進及認證動作，台灣通運超前其他亞洲國家的訂單，將成為亞太區域首輛營運的26噸純電動大貨車。

綠色物流，將是台通啟動的新商業模式；台泥指出，2022年台灣通運取得新購的兩輛純電動大貨車後，計畫2023年至少再添購3輛，也公開邀請有志共同致力環境永續的企業攜手共進，成為台通綠色物流的減碳夥伴。

SCANIA 26噸純電動大貨車配有300kWh電池容量，行程可達250km。自2021年夏天於歐洲推出後，廣受市場好評。26噸純電動大貨車比起同樣噸位的傳統柴油大貨車，減碳效益可以達到25%，一輛電動大貨車一年產生的減碳效益等同於造林1.5公頃。

台泥指出，未來若結合綠電使用，減碳效果會更為顯著。

台泥是東亞首家承諾並簽署科學減碳基礎(Science Base Target)的水泥業者，瑞典SCANIA是全球首家簽署科學減碳基礎的重型商用車業者，雙方理念相投。台泥表示，台泥企業團的NHΩA在歐洲也計畫與SCANIA在商用車電動化之路共同合作。