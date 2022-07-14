桃園市大溪區710快捷公車自大溪發車，經國道三號行駛至新北市土城區永寧捷運站，為當地民眾前往新北或台北的重要公共運輸。市議員陳治文接獲不少民眾陳情，710公車駛至中後段站牌時，早已無位可坐，且因走高速公路無站位，急需增加班次。桃市府交通局與捷順公司協調後，明起調整班次新增710A路線，7月底更有2輛新車將上線。

為響應綠色交通，710公車多採27人座低地板電動公車，2年前因運量需求才添購2輛45人座柴油大客車，仍無法緩解尖峰時段乘客數量。陳治文指出，710公車是大溪到新北或台北相當方便且熱門的公共運輸，原先就有許多上班上課的通勤族搭乘，近年更多了前往新北就醫的乘客。

陳治文接獲民眾反映，701公車自河東行經河西地區才上交流道，早晨尖峰時段才過前幾站經常就坐滿人，導致中後段的民眾無車可搭，眼看時刻表明明有發車，卻要過2至3班後才有機會搭上車，認為應提高載客量能。

對此，交通局公共運輸科說明，為加強大溪崎頂、埔頂地區載客量，明日開始將平日1班次、假日2班次調整為新的「710A」路線，並由崎頂站發車開始載客，主要車次時間為早晨尖峰時段，提供崎頂和埔頂的民眾充足座位數。

此外，捷順公司近期再度購入2輛柴油大客車，不過因銀行貸款流程，尚待審核與動撥，故交車作業延後，預計30日可完成籌備上線載客。公共運輸科提到，8月1日起，710號車隊規模將達15輛電動公車與4輛柴油大客車，盼能有效提升營運量能。