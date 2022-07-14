台南「東山鴨頭」遠近馳名，但近期卻出現貨源短缺情況，東山當地有20多年歷史的合記東山鴨頭，首次遇到「缺鴨」情況，店家說，以前鴨場爆發禽流感，貨源供應依然穩定，但今年大約5月開始，廠商送來的貨，數量經常遠少於訂購量，比起進貨成本價格上漲，現在最擔心「缺鴨」問題。

店家說，近期鴨子供應不穩定，就連店內的「主戰品」鴨頭，即便一般餐廳較少使用，但這次同樣有短缺情形，比如一次訂了60箱，廠商卻只送來40箱，就怕貨源青黃不接一直持續，每天都仔細算好各品項的販售量，否則一不小心賣太多，下次可能就沒東西賣，為顧及員工生計，必須每天維持正常營業。

店家提到，他們除了實體店面，還有做網路宅配，目前店面各品項都還買得到，只是數量有限，但宅配部分，因為缺貨關係，擔心無法如期出貨，鴨皮、鴨翅這2種品項暫關閉訂購系統。

店家還面露愁容說，近期不僅面臨缺鴨，鴨肉價格不斷抬升，也讓他們「凍未條」，因為怕嚇跑客人，售價無法跟著進入成本調漲，這幾次僅「微調」售價，客人買得量就明顯減少，也有不少小抱怨，但不漲又無法支付員工薪水，實在很兩難。

台南鴨莊休閒農場主人蘇清發表示，鴨子依照利用方式可分為蛋鴨和肉鴨，但淘汰蛋鴨沒有肉，只有鴨頭賣得出去，所以一般屠宰場只會收購肉鴨。目前飼料每公斤約17元，而去年同期每公斤約13元，今年價格漲了3分之1，造成養鴨家戶減少放養量，加上夏天天氣炎熱，鴨子食慾不好，生長緩慢，導致現在肉鴨供應短缺。