新竹林管處安排海口國小學童共同種下紫斑蝶的食草及蜜源植物。（新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

新竹林管理處安排志工近距離觀察紫斑蝶特徵。（新竹林管處供／謝明俊苗栗傳真）

新竹林管理處安排志工近距離觀察紫斑蝶特徵。（新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮濱海3森公園所在的濱海森林帶，是斯氏紫斑蝶重要繁殖區域，新竹林管處繼月前安排志工一同在長青之森種下千棵紫斑蝶的食草及蜜源植物後，近日利用紫斑蝶北返繁殖，舉行友善紫斑蝶環境保育活動，讓大小朋友們更能親近紫斑蝶的生態，永續保存紫斑蝶的棲地生態。

竹南鎮濱海1311保安林，目前畫分為長青之森、親子之森及假日之森等3大區塊，是斯氏紫斑蝶重要棲地及繁殖地，近期正是紫斑蝶北返繁殖期，新竹林管處與台灣紫斑蝶生態保育協會合作，結合竹南鎮塭內社區發展協會等，在長青之森舉辦友善紫斑蝶環境教育活動，透過分組導覽及4個關卡闖關活動帶領民眾一起探索1311保安林自然生態環境，了解蝴蝶生態及紫斑蝶南遷北返的特性。

新竹林管處處長夏榮生表示，林管處積極在保安林內營造紫斑蝶友善棲地，除了盤點林內羊角藤數量，也清除外來的小花蔓澤蘭、槭葉牽牛花，讓羊角藤有更好的生長空間外，今年進一步針對林下稀疏的孔隙地，栽植近千棵環境條件適宜且蝴蝶喜愛的食草及蜜源植物，增加保安林生態多樣性。

月前，竹管處與紫斑蝶協會安排為海口國小學童們上了一系列有關竹南紫斑蝶生態、蝴蝶環境教育課程，接續並與轄內苗栗縣垃圾焚化廠的環教老師、海口國小共同擬定推動校園生態角落營造計畫，在荒廢多時的生態池，引領師生種下近500棵的田代氏石斑木、燈稱花、烏心石、橘柑等食草及蜜源植物，完成生態角落的建置。