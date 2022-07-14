市府表示，已爭取到經費改善。（李宗翰服務處提供／張毓翎台南傳真）

國道3號柳營交流道下連接柳營科學園區主要道路南316線，長期破損不堪，路面多處大小坑洞，崎嶇不平，屢遭民眾反映路況差，還有人直言「每次經過有如坐雲霄飛車」，台南市政府工務局說，已爭取到中央經費補助，預計今年8月上旬進場改善該路段西行車道，預計年底完工。

市議員李宗翰今天邀集市府工務局前往現地會勘，柳營區太康里長林國明、大農里社區理事長連聰彬、果毅社區理事長吳熟穗等人也到場陳情。李宗翰說，這條道路破損嚴重，且因為大車出入頻繁，每次鋪設柏油後隔年就會毀損，呼籲相關單位務必盡速修補道路，並採用剛性路面維持道路壽命。

市府工務局表示，南316線（從南81線至市道165線），原為農路拓寬而成，經評估研判應為道路基底層承載力不足，導致每日南來北往重車輾壓，造成路面車轍變形。2018年爭取前瞻計畫經費補助2700萬元，完成東行車道長約2.1公里的路面改善，迄今路面使用狀況良好。

市府工務局說，另一側西行車道，於今年獲交通部前瞻計畫同意補助4846萬7000元，以剛性路面工法來進行改善，改善長度約2.1公里；另外南316線自南112線往西路段亦一併納入改善，改善長度約750公尺；目前工務局辦理訂約程序及相關計畫審查作業中，預計8月上旬施工。

另外，柳營區重溪里長蔡明宏今天也反映道路積水問題；市府工務局說，會藉由改善路面坡度，避免積水再次產生。