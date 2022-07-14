2022台南購物節14日正式開跑，今年適逢台南購物節12週年，除了有豪華汽車等豐富大獎外，更首度推出「舊會員回娘家」活動，舊會員8/31前上網登錄發票成功，就可獲得百元購物金，還有機會可以抽中SWITCH等大獎。

台南副市長趙卿惠代表市長黃偉哲出席記者會，與各界代表一同號召全國民眾到台南旅遊消費。趙卿惠表示，台南購物節累積消費金額年年突破，從40多億到去年締造突破124億的好成績，感謝所有的商圈、旅宿業者以及贊助單位的熱情參與，以及議會多位議員的支持，一同創下台南購物節的傲人成績。

趙卿惠表示，本次購物節活動時間長達5個月，獎項豐富，包括豪華汽車，還有機車、機票、手機與實用性極高的家電好禮，歡迎全國民眾，利用暑假前來台南購物消費及登錄發票。

台南市經發局長陳凱凌也表示，台南是購物天堂，今年共規劃了線下18大系列活動，線上6大促銷方案。

線下實體活動，從暑假期間強勢開跑，包含台南觀光工廠與商圈共同推出5大趣味遊程，邀請全國民眾一同樂遊趣。暑假期間有主打挖文蛤體驗，以及限量百桌七股七寶宴的「台南七股海鮮節」、讓人嘗到甜頭，甜進心坎裡的「新營甜蜜節」，吸引民眾到台南暑假嗨玩一夏。

此外，線上優惠活動雙軌並進，結合「台南好物」及「台南便利送」購物平台，為台南的觀光與消費注入可觀的效益。台南購物節也特別加碼，8月起，週週抽出2千元吃飯金，邀請民眾踴躍消費品嚐台南在地美食、振興餐飲經濟。

只要於活動期間在台南市商店消費，憑單筆消費滿100元發票，或於台南好物與台南便利送網路平台消費滿100元，即可獲得一組序號，憑發票或序號可至2022台南購物節活動官網（https://tainanshopping.tw/）登錄抽獎。9月起將每月舉辦好禮月月抽，民眾有機會把大獎帶回家！