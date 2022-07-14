綠島石朗保護區珊瑚礁遭施工廠商破壞。（劉昶孝提供／蔡旻妤台東傳真）

影片來源 劉昶孝提供

台東縣綠島鄉潛水勝地石朗保護區珊瑚礁遭工程船錨破壞，許多珊瑚礁應聲斷裂，引起民眾撻伐，居民痛批施工單位粗暴，要求行政院公共工程委員會和台東縣府說明。台東縣府農業處回應，依漁業法向施工業者開罰，並要求改善。

綠島是台灣少有的世界級潛點，其中石朗保護區更是潛水勝地，為島上帶來觀光財。潛水教練劉昶孝13日下午帶學生到石朗潛水區，發現施工船巨大的錨鍊直接壓在珊瑚上，過幾分鐘大型的施工船隻直接將錨拉起，造成珊瑚應聲斷裂。他將影片放上網路，民眾痛心、批評施工單位工作粗暴。

劉昶孝說，影片並非單一事件，綠島6月海底明星景點「摩艾石像」珊瑚礁遭斷頭，地面留下拖痕，明顯人為破壞，被殘害的珊瑚不盡其數。無論是附近漁港建造修復工程及消波塊架設都是為大家方便及安全著想；但希望有關單位施工時應妥善規畫，不要那麼粗暴對待台灣少有的世界級潛點。

「希望大家能重視不要本末倒至，為了容納更多遊客而把原本吸引人的海洋世界破壞殆盡」，劉昶孝說，石珊瑚依種類每年也只能長1至10公分，施工一次就毀掉這麼多珊瑚非常不值得，珊瑚礁生態就像是海底熱帶雨林，海洋生物都棲息在珊瑚礁，沒有珊瑚礁魚類也非常難存活下去。

縣府農業處長許家豪表示，南寮漁港的碼頭施工廠商必須用平台船拖運消波塊，因平台船沒有動力，進港口前必須以下錨方式煞車減速，今年6月底的「摩艾石像」珊瑚礁也因此遭破壞，縣府依漁業法開罰新台幣3萬元，並要求廠商和當地潛水業者溝通、了解水底下狀況，將要求廠商不能破壞珊瑚礁，施工進度和生態保育需取得平衡。