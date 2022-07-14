2022年上半年是壽險業史上「最慘半年」，淨值狂跌結果已有公司撐不住。今年3月才完成現增4.3億股、增資35.26億元的三商美邦人壽，14日再度公告要辦理現增10億股，創三商壽史上最大規模現增，不到半年時間二度增資，但三商壽表示，資本適足率都符合法定要求，只是為接軌國際制度及更強的資本結構。

今年3月時三商壽是折價8.2元現增，以2月16日決定時收盤價9.3元來看，折價幅度約88.17％，三商壽14日收盤價6.8元，若股價未再明顯上揚，依上次折價率，則這次增資金額恐在60億元附近。

三商壽這次現增是10％公開銷售，80％是原股東認購，用途是充實營運資金，強化財務結構並提升資本適足率。

因2020年3月新冠肺炎全球爆發，造成資本市場全面重挫，當時三商壽為保障淨值，投資100多萬張台灣50反1，沒想到台股快速反彈，造成三商壽淨值反而受影響，並進而影響獲利能力，今年3月底，三商壽稅後虧損33.18億元，淨值下金融資產未實現損失逾111億元，淨值比3.04％，2021年底RBC則是203.62％。

三商壽亦發出新聞稿表示，董事會決議辦理現金增資發行普通股10億股，是開業以來的最高增資規模。三商壽歷年資本適足率及淨值比皆達法規標準，然為因應全球動盪的經濟變化，以及接軌國際制度的監理趨勢，為使該公司能擁有充足的資本及持續穩健資產配置布局，故決定於此時再度啟動大規模增資。

這次的現金增資，創三商壽歷年增資新高紀錄，除可大幅強化資本適足率並可進一步提升營運效益，同時亦展現三商集團對三商美邦人壽的強力支持，在邁向台灣保險市場第30年之際，持續扮演其堅強的後盾，讓全體保戶與股東更加安心。

三商壽表示，現增將可高度強化資本以面對未來持續升息之經濟環境，提升營運綜效，使該公司有足夠的資本守護保戶權益，以實際行動落實永續經營理念。