由曉劇場藝術總監鍾伯淵編導作品《潮來之音》，即將前往英國愛丁堡藝穗節演出23場。（陳俊吉攝）

由曉劇場藝術總監鍾伯淵編導作品《潮來之音》，即將前往英國愛丁堡藝穗節演出23場。（陳俊吉攝）

由曉劇場藝術總監鍾伯淵編導作品《潮來之音》，即將前往英國愛丁堡藝穗節演出23場。（陳俊吉攝）

由曉劇場藝術總監鍾伯淵編導作品《潮來之音》，即將前往英國愛丁堡藝穗節演出23場。（陳俊吉攝）

由曉劇場藝術總監鍾伯淵編導作品《潮來之音》，即將前往英國愛丁堡藝穗節演出23場。（陳俊吉攝）

由曉劇場藝術總監鍾伯淵編導作品《潮來之音》，即將前往英國愛丁堡藝穗節演出23場。（陳俊吉攝）

由曉劇場藝術總監鍾伯淵編導作品《潮來之音》，即將前往英國愛丁堡藝穗節演出23場。鍾伯淵表示，這部作品創作於全球疫情的當下，「希望觀眾可以靜下心來，透過潮水看見故事微小的感動，也讓全世界看見台灣。」

2018年，鍾伯淵受國藝會海外藝遊支持，赴日本三大靈場之一的青森恐山，探訪八戶市當地的潮來巫女（Itako），因而有了創作契機。

「潮來巫女」是類似台灣傳統信仰中靈媒角色，必由眼盲女性擔任，能夠呼喚死者，讓死者附身在自己身上，藉以與生者溝通。她以口傳遞著生死兩界的訊息，令猝不及防地生命消逝時，生者得以傳遞思念。鍾伯淵表示，「當人類遭遇重大災難時，信仰作為什麼的媒介，在生死兩端成為一種修復或是自我對話的過程。」

《潮來之音》由日本資深舞踏家我妻惠美子老師擔任《潮來之音》之肢體設計與演員，內容窺視人性的「愛、孤獨與存在」，故事包括一位與盆栽生活的男人、小兒麻痺的男子、女高中生、一對女同性戀伴侶，從每一段故事中探討孤獨、共融、同志婚姻、代理孕母等議題。

在到英國演出之前，將於7月15日至17日，在台北萬華的萬座曉劇場演出。