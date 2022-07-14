裕隆集團旗下裕融企業(9941)重視企業ESG永續發展，基於FaaS(Financing as a Service)理念，結合本業推動永續金融，串聯裕隆集團旗下汽車價值鏈，以產業支持社會創新永續發展，長期與新北市政府、台灣計程車學院協會以公私協力夥伴關係，推動偏鄉長照交通服務創新模型。

深入觀察偏鄉交通與高齡社會照護的人力需求，裕融企業支持台灣計程車學院協會推動「花木蘭計畫」培訓中高齡婦女二度就業，透過職務再設計，提供有工作與家庭照顧需求女性賦能管道，成為斜槓「照服員司機」投入台灣偏鄉長照場域服務。裕融企業基於SDGs「性別平等」與「尊嚴就業與經濟發展」等多項永續目標，提供創新「花木蘭ESG永續金融融資方案」，支持花木蘭斜槓司機有能力購置自有車輛，減輕負擔，重返職場，未來，計畫培力斜槓司機投入134個偏鄉進行長照交通服務，期盼培力花木蘭們成為在地長照交通創新服務的原生種子，以自身專業照服能量，帶回偏鄉服務持續深耕，為超高齡社會偏鄉移動交通服務提供創新解方。

花木蘭的培訓計畫在國際扶輪3481地區台北市吉林扶輪社支持下，全額補貼受訓者職業訓練，並考取照顧服員證照和職業駕駛證照。周四首梯花木蘭計畫17位學員完成結業受訓，緊接著將進到場域實習與產業接軌，新北市衛生局陳潤秋局長、裕融企業林群盛副總經理、國際扶輪3481地區邱文麗總監與台灣計程車學院協會侯勝宗理事長共同出席為花木蘭們頒發結業證書，為具備完整照服專業與持有車輛的職業駕駛資格的花木蘭啟動下一階段重返職場計畫，後續將帶入長照交通永續金融模型與新北市偏鄉長照場域的再設計，協助花木蘭以在地人用自己的車，提供社區移動服務，滿足在地安養的長期照顧需求，與高齡長者出行參與社會之需求，成為在地照顧最溫暖與穩定的支持系統。

裕融企業林群盛副總經理表示，在長期服務中小企業的過程中，看到許多客戶在社會責任實踐上的行動力與社會創新動能，雖然規模不大但卻願意承擔社會責任，裕融企業秉持ESG永續發展持續提供中小企業穩定金融支持，創新設計具ESG精神的永續融資方案，協助斜槓司機以最優惠的條件購置自有車輛，並能夠進入台灣134個偏鄉場域服務，支持每一個花木蘭發揮行動力，一起成就台灣偏鄉長照創新服務永續發展的可能。

裕融推動偏鄉長照交通永續金融ESG，接上偏鄉居民回家的最後一哩路。裕融企業秉持著「永續金融即服務FaaS(Financing as a Service)」理念，透過多角化多樣化融資商品服務提供中小企業穩定金融助力；同時，結合本業以永續金融模型連結汽車水平事業，帶動「車輛即服務CaaS(Car as a Service)」的社會創新公益模式，提供偏鄉弱勢創新交通模式。