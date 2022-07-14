「最美性學博士」許藍方去年被控和已婚醫師學長搞不倫，因此吃上官司，台北地院6日判許藍方應賠正宮50萬元，全案可上訴。許藍方表示尊重判決，但發5點聲明否認與人夫有逾矩的關係，已告正宮誹謗。不過，判決書近日出爐，醫師人夫在法院上的證詞曝光，他承認與許藍方曾在KTV、酒吧、許女住處和汽車旅館約會。

根據《鏡週刊》報導，醫師人夫在證詞上稱和許藍方在醫院實習期間有曖昧，畢業後女方提出交往但他拒絕，因此斷聯；直到2016年兩人因工作再有交集，2020年9月底到11月中有較親密的關係，約會地點有KTV、東區酒吧、許藍方的內湖住所和汽車旅館。法官再依照人夫正宮提供電腦翻拍的對話截圖，發現有曖昧字眼，認為許藍方和人夫的互動超越普通朋友，足以侵害正宮配偶權，最終判許女賠50萬，全案可上訴。

許藍方被判賠50萬後，雖表示尊重司法，但在臉書發5點聲明澄清，第1點她強調和醫師人夫無情感關係和肢體接觸，更沒有私密照或裸照，正宮提交證據的部分照片也不是她本人，針對此事她會提出刑事訴訟；第2點她表示根本沒有原始檔的line轉出txt檔，可透過電腦或手機假造；第3點更怒揭正宮起初要求1000萬和解金，還曾用無號碼來電威脅「不處理1000萬是想上新聞嗎？」，開庭後卻改口否認。

第4點許藍方解釋有關網路上謠傳的「許藍方的私密照或影片」，經過警方確認後，證實是網紅小玉硬碟中的換臉影片，非許藍方本人；第5點許藍方在訴訟期間，已從原本的曾耀賢律師更換成與經紀公司有合作關係的劉韋廷律師，律師費也都由她自己負擔，且已支付完畢。