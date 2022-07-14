萌翻全亞洲的「角落小夥伴」今年暑假再登大銀幕！全新電影《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》找來《夏目友人帳》導演大森貴弘、《貓的報恩》編劇吉田玲子、《衝吧烈子》動畫團隊Fanworks聯手打造，為讓台灣粉絲搶先一睹《角落小夥伴電影版》的魔幻魅力，片商將於下週五、六舉辦僅有3場的「白熊、蜥蜴人偶見面場」，讓粉絲有機會與人偶拍照留念。

今（14日）同時曝光30秒電影主題曲〈Small World〉MV，這首歌曲特別找來日本搖滾樂團「BUMP OF CHICKEN」合作，這個出道逾20年的人氣樂團過去就曾為「寶可夢」、「哆拉A夢」等知名動畫作品創作過主題曲，歌迷年齡層廣泛，就連仍在熱映中的《名偵探柯南：萬聖節的新娘》電影主題曲也同樣出自他們之手。他們這次為《角落小夥伴電影版》創作的〈Small World〉以溫柔的曲調搭配寓意深遠的歌詞，並在主唱藤原基央溫暖的聲線下，讓許多日本影迷聽完後大讚，成員們則坦言能替角落小夥伴製作電影主題曲創作備感榮幸，並表示：「看過前作後，所有成員都感到印象深刻，更期待看到角落小夥伴和他們的朋友們這次會帶來什麼樣的故事。」而這首暖心的主題曲也將於電影最後完整播放，觀眾切記不要急著離場喔。

該片將於7月23、24日舉辦人偶見面場活動，不僅可讓粉絲們搶先觀賞電影，放映結束後還有從日本遠渡重洋而來的角落小夥伴人偶蒞臨現場與粉絲們同樂。這次除了再度登場的「白熊」之外，還有在新片中有動人橋段的「蜥蜴」一同現身，凡購買《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》人偶見面場電影票乙張，即可於入場時領取電影版A3日本原版海報乙張；購買兩張便享有放映後於廳外與人偶們近距離拍照機會乙次，見面會座位有限售完為止，此活動預售票將於明（15日）中午12點起於威秀影城官方購票系統正式開賣，更多訊息請關注威秀影城官方粉絲團。