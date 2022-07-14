金管會出招穩台股了。金管會14日提醒上市櫃公司可視自身資金調度及財務狀況，適時實施庫藏股；同時放寬信用交易追繳差額抵繳擔保品範圍，15日開始投資人經授信機構同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值的其他擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額，即可用上市櫃公司股票、債券與基金來補差額。

金管會上次放寬擔保品範圍是在2020年3月19日，到6月10日結束，執行近三個月，這次則仍要看執行狀況，證期局副局長高晶萍表示，上次執行是為了穩定市場，這次亦是看股市波動較大，且6月以來擔保維持率都在150％左右，祭出此措施來舒緩投資人的壓力。

金管會表示2022年以來受烏俄戰爭推升通膨，金融市場主要國家加速升息等國際政經情勢不確定性因素影響，市場波動加大，台股集中市場加權指數今年到7月13日下跌21.37%。

上市櫃公司2022年截至6月底累積營收約20.61兆元，較去年同期增加11.04%，6 月份營收3.74兆元，單月及累計金額均創歷年同期新高，國內上市櫃公司營運表現尚稱穩健，且台股具高殖利率特性，建議投資人可多關注上市櫃公司基本面變化。

統計今年1月1日至7月13日止，上市櫃公司執行庫藏股件數合計61件，其中21件仍執行中，上市有16件及上櫃有5件 ，預定最大可買回金額約99億元。金管會提醒上市櫃公司可視自身資金調度、財務狀況及買回目的，適時依證券交易法規定評估實施庫藏股，以保障股東權益及強化投資人信心。

另為維持證券交易市場的秩序及穩定，保障投資人權益，金管會14日宣布「放寬信用交易追繳差額之抵繳擔保品範圍」，自2022年7月15日起投資人經授信機構同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值的其他擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。金管會呼籲證券商等授信機構，合理評估投資人融資融券交易狀況，於符合法令規範下，給予妥適之處理。

金管會將持續關注國際情勢對總體經濟影響及台股表現，督導證交所及櫃買中心加強注意全球經濟趨勢對上市櫃公司財務業務之影響及相關資訊之及時揭露，並於必要時將採取相關穩定措施。