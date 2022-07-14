為應對西方制裁，俄羅斯將能源出口重心轉向亞洲，戰爭爆發這四個月以來，俄羅斯從石油、天然氣賺的盆滿缽滿，看似西方制裁效果不彰，但專家警告，俄羅斯應以伊朗和委內瑞拉為借鏡，後兩者都遭美國個別制裁，俄則受到西方群起制裁的壓力，影響可能會更大。

商業內幕報導，野村綜合研究所經濟學家Takahide Kiuchi表示，石油生產國伊朗和委內瑞拉過去都曾飽受經濟制裁，石油產量被大幅重創，迄今仍未恢復。

Kiuchi認為，制裁給俄羅斯帶來的衝擊可能更加劇烈，伊朗和委內瑞拉大部分制裁都是由美國單方面制裁，而俄羅斯遭貿易制裁範圍更加廣泛，因為不僅是美國，英國、歐盟等都對俄羅斯能源進口實施諸多限制。

Kiuchi分析，種種因素結合在一起，隨著俄羅斯的這棵「搖錢樹」面臨一系列的貿易限制，將會衝擊該國的經濟表現。

報導援引路透社回顧伊朗和委內瑞拉歷史，2015年7月，美、英、中、法、德、俄等六國與伊朗達成一項歷史性的協議，同意撤銷對伊朗的能源制裁，以限制伊朗核發展計畫。但川普政府2018年退出伊朗核武協議，單方面對伊朗實施個別經濟制裁，此舉使伊朗同年石油出口暴降90%。

至於委內瑞拉則於2019年國內動盪，時任總統馬杜洛（Nicolás Maduro）備受爭議引爆民怨，當時川普政府對委內瑞拉發動含石油產業在內等經濟制裁，試圖逼迫馬杜洛交出權力。隔年，委內瑞拉石油出口量降至77年來新低。