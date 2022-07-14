東海大學校長張國恩(左起)拜訪台中市長盧秀燕，學校將投入資源與捷運站整合、融合，讓師生有機會參與站體等設計。(林欣儀攝)

東海大學校長張國恩率領學校團隊拜訪台中市長盧秀燕。(林欣儀攝)

完善大台中捷運路網，中捷綠線去年正式營運後，藍線的推動更顯急迫，台中市府與藍、綠議員日前組成推動小組，而東海大學校長張國恩今天下午拜會市長盧秀燕，強調將投入學校資源、協助中捷藍線推動；盧秀燕則說，學校與市府攜手，將提升捷運與周邊發展效益，達到雙贏。

台中捷運藍線上個月通過環評初審，當時盧秀燕更向中央喊話、呼籲行政院儘速核定，她今天再度重申，中捷藍線是捷運的生命線，市府已經準備好了，將於中央核定後立即動工興建。

中捷藍線沿台灣大道規畫，全長24.8公里、沿途將設置20座車站，其中的B9、B10、B11皆位於東海大學周邊，張國恩指出，東海是在地大學，周邊又將設有3座捷運站，未來將盡力配合市府，投入學校資源與捷運站整合、融合，讓師生有機會參與站體等設計，協助捷運相關建設。

盧秀燕表示，這3座車站未來是師生、當地居民的交通進出口，將結合師生想法、融入在地與學術意象等設計元素，讓車站出入口更有特色；也希望引入東海的學術能量參與規畫、設計及執行，藉以提升轉乘與交通優化，並達到經濟、文化與生活等發展效益。

盧秀燕強調，捷運藍線未來將行經雙港核心門戶、海線轉運主軸、大學城鎮生活圈、東海大學生活圈、新市政特區生活圈及中城翻轉再生區等區域，她也期許沿線的機構、社區都能參與捷運建設，藉以提供更符合市民需求的軌道運輸建設。

交通局表示，中捷藍線西起台中港、東至台糖生態園區，市府透過與東海合作推動，同時整合海別墅「新庄子蔗廍地區新訂都市計畫案」與新闢東海大學東側道路，將可服務東海大學、台中榮總與台中工業區、周邊居民等約10萬民眾。