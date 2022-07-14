重慶多地最高氣溫達40℃實拍一紀念館被「曬化」瓦片大面積滑落

今年夏季熱浪在全球各地肆虐，中國大陸高溫亦有多地突破歷史極值，同時造成多人因熱射病死亡。許多地方因天氣過於炎熱，傳統中式建築中常在屋頂瓦片上使用瀝青防水隔熱，經不住這波酷熱而出現瀝青融化以致屋瓦滑落的現象。網上流傳大陸重慶故宮文物南遷紀念館的屋頂疑因連續高溫出現了坍塌損壞，被迫閉館整修，許多民眾對此嘖嘖稱奇。

有前往重慶博物館遊玩的旅客在網上曬出照片稱，屋頂疑似因為連續高溫天氣，出現了坍塌和損壞的情況，重慶故宮文物南遷紀念館發布臨時閉館通知。中央電視台亦報導，在江西南部的一個城鎮，有道路因高溫受損，路面拱起至少15公分。

傳統中式建築中常在屋頂瓦片上使用瀝青防水隔熱，經不住這波酷熱而出現瀝青融化以致屋瓦滑落的現象。圖為重慶故宮文物南遷紀念館的部份屋瓦融化滑落。（圖／微博）

「重慶博物館被熱化了」的相關詞條也登上微博熱搜榜第5名，當地網友紛紛留言喊熱「出門那熱氣直接撲面而來，周身沒有一處感覺不到悶熱，烤人 」、「這幾天真的好熱，外面完全就是蒸籠」、「感覺今年尤其炎熱，這天氣真的不算反常嗎」、「下一個熱化的就是我了，自來水管現在打開都是熱水」、「重慶退出火爐城市，正式加入熔爐！」

中國多地也出現異常天氣，雲南鹽津縣氣溫衝上44℃，創下當地史上最高溫紀錄；安徽省淮北市的防疫人員，在戶外40度高溫下，替民眾篩檢，身穿密不透風的防護衣，彷彿洗汗蒸浴，有醫護在身上綁了冰涼雪糕降溫；上海也有防疫人員腳踩巨大冰塊，出奇招降溫抵抗酷暑。