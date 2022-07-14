許多人在休假時喜歡小酌兩杯「鬆一下」，慰勞辛苦上班一周的自己，但如果在紅酒底部發現蟑螂，可是會瞬間嚇到酒醒。有網友在臉書發文控訴，自己喝完滿滿一瓶紅酒後，才發現底部有觸鬚，仔細一看果然是蟑螂，嚇得她狂飆髒話，氣憤地說「這樣的廠商還可以繼續相信嗎？」，要求網友聯手抵制，對此，紅酒廠商也給出回應。

一名女網友日前在臉書社團《爆廢公社公開版》中發文表示，自己喝完某品牌的紅酒後，在酒瓶底部驚見蟑螂的屍體，起初還不疑有它，以為是釀造紅酒時產生的葡萄渣渣，難免會有些許沉澱物，結果竟然又發現觸鬚，定睛一看才確定是蟑螂，嚇得她花容失色，直呼「我已經喝完一整瓶！一整瓶啊！」

女網友透露，其實當初一口氣買了兩瓶紅酒，不只這瓶有問題，另一瓶內也發現蟑螂蛋的蹤跡，但「酒商沒有給任何回應，只說去商店換一瓶」，女網友氣不過才上網發文抱怨，怒槓廠商「這樣的東西怎麼可以拿出來販售」。

女網友表示這並不是個案，同時購入的兩瓶紅酒，另一瓶也發現有蟑螂蛋。（圖／取自爆廢公社公開版）

貼文曝光後，許多網友看到照片也感到十分崩潰，「好噁啊啊啊啊！」、「連蟑螂也愛喝」、「紅酒燉蟑螂」、「傻眼！我要吐了」、「上一瓶有蟑螂蛋，這一瓶應該要預先全程開瓶錄影才是」、「不用醉就能有嘔吐的機會」、「花一樣的錢，妳的還加料」。

事後女網友在個人臉書上發文表示，已經和該酒廠取得聯繫，對方願意提供相關補償，雙方已達成和解協議。據《ETtoday新聞雲》報導，紅酒廠商表示，因雙方溝通有時間差的情況，在看到貼文的第一時間，已馬上和當事人聯絡，並詳細了解實際情況，取得消費者的諒解，目前正積極調查這批紅酒的銷售動向，後續將全數回收銷毀。

女網友氣得在臉書發文控訴，呼籲網友一起抵制，但最後也和酒廠和解。（圖／取自爆廢公社公開版）

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