「日本放送協會」（NHK）14日報導，考慮到被暗殺的前首相安倍晉三率領日本自311震災中復興、於內政和外交上的龐大功績、是日本史上擔任首相時間最久的人，且為展現民主社會不會對暴力屈服的態度，該國政府已確定後續政策方針，將推進於今秋為安倍舉行國葬。

在安倍遭到暗殺後，便持續有希望為他舉行國葬的呼聲。根據NHK報導，日本政府認為，安倍擔任首相期間協助國家自2011年的311大震災中復興、重建日本經濟；還在以美日同盟為中心的內政、外交等事務上獲得龐大成就；且安倍前後總計擔任首相超過8年又8個月，創下日本史上最長紀錄。

另外，日本政府也認為在暗殺事件發生後，應對外展現不會對暴力屈服、堅定守護民主的態度，因此已確定後續政策方針，將推進於今秋為安倍舉行國葬。若此事成真，安倍將成為第二次世界大戰以來第2名、睽違55年獲得國葬殊榮的前日本首相。

前一名讓日本政府為其舉行國葬的前首相，是以強勁領導風格率領日本撐過戰後混亂期、為後續迅速發展打下基礎的吉田茂，他在1967年因心肌梗塞病逝。

近年來曾擔任過日本首相者，按慣例是與內閣和所屬政黨共同進行聯合喪禮（公祭），如2019年11月過世的中曾根康弘，便是於2020年10月進行「內閣暨自民黨聯合喪禮」。