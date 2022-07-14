台積電今日舉行法說會，根據台積電預估，今年第3季合併營收預計介於198億美元到 206 億美元之間，季增大約是11％，雖然近期台積電遭到客戶降低庫存的，但仍預估今年美元營收成長35％，優於先前預期。

根據台積電所公布的第2季財報，台積電合併營收約新台幣5341億元，稅後純益約新台幣 2370億元，每股盈餘(EPS)為新台幣 9.14 元。與2021 年同期相較，2022 年第二季營收年增率43.5％，獲利年增76.4％

今年第二季毛利率為59.1％，營業利益率為 49.1％，稅後純益率則為 44.4％。5 奈米製程出貨占晶圓銷售金額的 21％；7奈米製程出貨占30％。先進製程包含7 奈米及更先進製程的營收達51％。

台積電財務長暨發言人黃仁昭表示，市場對於高效能運算、物聯網、及車用電子相關應用的需求，邁入第三季，預期5奈米及7奈米製程的持續需求將支持業績成長。

至於外界關心半導體業調整庫存部分，台積電總裁魏哲家表示，預期庫存調整需要幾個季度調整時間才可能回到健康水位，不排除會延長到2023年上半年，不過明年的業績仍然可期。

3奈米將於今年下半年量產，明年開始貢獻營收，2奈米則將在2024年試產，2025年進入量產，持續業界領先地位。

台積電預估，今年資本支出規模可能落在400億美元至440億美元的下緣，約400億美元，明年資本支出會維持有紀律地投資。