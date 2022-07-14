俗話說十賭九輸，仍有人沉迷其中難以自拔。一名家裡經營小吃店的網友表示，媽媽因為沉迷六合彩，多年來借了高利貸將近1千萬，雖然家人和4個孩子盡力處理，但最近媽媽又爆出180萬債務，讓他無奈向律師呂秋遠直呼「救救我們」。

律師呂秋遠在臉書分享網友求助信，對方表示，染上賭癮的媽媽長年借高利貸簽六合彩，每當媽媽無法償還時就會求助4個孩子，「爲了媽媽的賭債，爸爸的退休金、奶奶養老金、房屋貸款已經貸二胎、土地也貸二胎，車貸也是」，這些年來已處理將近1千萬的欠款，最近卻又爆出180萬債務。

網友透露，每次媽媽出事時都會說知道、要孩子們看她改變，但一次次的相信卻是換來一次次的債務，這次真的已經沒有東西可以再貸款還債，因此求助呂秋遠，「救救我們，救救這賭博的深淵。我不太會敘述，但此刻我真的心很亂！ 爲什麼簽六合彩會這樣？」

對此，呂秋遠指出，「賭跟毒，這兩種嗜好是無解的」，任何人、即使親如父母，沾上這兩項嗜好只能保持距離，而且這兩種人的話也是最不能相信的，因為當他們想要毒品、想要賭資時，他們可以什麼都做、什麼都說。

呂秋遠強調，「對於這樣的人，最好的方式就是徹底決裂，不給予任何的支援，就當你的媽媽已經被附身，給她錢，就是給她繼續墮落的能量」。可以改變媽媽的只有她自己，目前除了扶養義務的金錢頂多1萬多元外，什麼都不應該給，「畢竟如果你們再繼續支援她，下場就是全家一起走。只有恩斷義絕，才能讓她知道情深義重」。

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