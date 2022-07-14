知名網路正妹姚采辰，不僅外型亮麗，還擁有F級傲人身材，在網路上人氣相當高，常不吝於分享自己好身材的她，昨（13日）在社群平台分享自己的訓練菜單，只見她穿著黑色吊帶運動內衣奮力踩著腳踏車，傲人上圍隨著動作晃動，看起來非常Q彈，引發許多網友討論。

姚采辰在昨（13日）發文，記錄運動過程「小廢物健身日記，這次的菜單：臀推到30公斤，最後再加一點飛輪有氧，每次運動都會紀錄一點以督促自己，要繼續努力」，畫面中姚采辰只穿著黑色吊帶運動內衣，露出豐滿上圍，運動過程劇烈晃動，讓F級UU差點掉出來，另一張照片她只有頭依靠在器材上，頸部以下全懸空，非常依靠核心和下半身的力量，最後一段影片中，姚采辰躺在瑜珈墊上，腰腹上放著有一定重量的包包，身邊還有好友跟著一起做臀推，不過該影片角度正好在「邪惡視角」，清楚捕捉到姚采辰的F級美胸。

許多網友湧入回應：「怎麼彈成這樣？」、「我看的地方不一樣，這樣是正常還是不正常」、「認真，體態越來越好」、「晃到我頭暈了」、「鼻血已經快噴完了」、「上帝視角」、「這角度真是厲害」、「這影片長達三小時」、「這…無法專注…」；有網友問到姚采辰「關於大家問說YouTube 不經營了嗎」，姚采辰回應：「其實還是有的，只是我事情太多，出片速度比烏龜還慢⋯應該下週就可以更新了」。