國民營養健康調查報告指出八成以上台灣學童乳品攝取不足，佳格(1227)調查對象發現，偏鄉學童平均每日喝不到1瓶牛奶，未達國健署建議量的二分之一，數字遠低於標準。佳格「以愛灌鈣」計畫自2020年累積至今幫助334間來自深山部落、離島學校，累積已投入的牛奶超過百萬瓶。

據凱度最新調查，佳格福樂創造4200萬次消費者觸及數，成為2022年凱度台灣品牌足跡排行榜-民生消費品牌-第三名；同時於乳品類創造4000萬次消費者觸及數，成為2022年凱度台灣品牌足跡排行榜-民生消費品牌-乳品類第三名。

回顧2020年疫情剛開始蔓延、擔心全台弱勢守護受到衝擊，佳格在同年度發動福樂「以愛灌鈣」公益計畫，以教育部認定偏鄉國小為對象，全校提供一幅具牛奶元素創作、佳格就寄予該校50箱福樂保久乳。自2020年累積至今，總計參與計畫的偏鄉國小高達334間，佔全台灣偏鄉國小達三成六。

佳格企業社會責任推動小組暨媒體發言人王馨敏表示，以愛灌鈣計畫邁入第三年，累積捐贈保久乳超過百萬瓶。偏鄉學童平均每日喝不到1瓶牛奶，未達國健署建議量的二分之一，數字遠低於標準，而參與佳格「以愛灌鈣」計畫後，每所學校若將福樂保久乳善加運用，換算下來計畫當月能讓偏鄉學童每天多喝1瓶牛奶！

佳格食品集團「以愛灌鈣」公益計畫於今(14)日舉行「小小藝術家畫展」成果記者會，包含超過100幅偏鄉學童創作及240幅第三屆畫作線上投票，成功展現學童優異的繪畫能量、更在快樂時光中累積喝牛奶的美好印象。畫展即日起至7/17(日)為止，凡前往看展民眾參與營養知識問答，就有機會獲得精美贈品。