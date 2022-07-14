烏克蘭發布了一張彩繪藍黃塗裝的Mi-24政擊直升機照片，並表示感謝捷克的捐贈。捷克捐助烏克蘭一批數量不詳的武器設備，包括直升機、戰車，與配套的彈藥。捷克媒體還報導，這批直升機原先是俄羅斯抵給捷克的債務代替品，曾經在俄羅斯工廠裡升級過，如今卻成了烏克蘭的裝備，以對抗俄羅斯。

航空學家(Theavi Ationist)報導，在俄烏戰爭爆發後，捷克很同情烏克蘭，秘密提供了許多重要武器援助，先前知道的是T-72坦克，而直升機的援助是美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）在5月23日記者招待會，提到捷克捐贈了數量不明的武裝直升機。

烏克蘭文化部在上周六發佈了捷克提供的Mi-24V，機身仍保留捷克空軍的藍綠色迷彩，但是原本的軍徽則被象徵烏克蘭國旗的藍黃塗裝所遮蓋，可視做簡化版的交機儀式。

據捷克媒體報導，首批交給烏克蘭的Mi-24是2架，並非庫存品，而是「熱機」，也就是從服役序列上徵調來的。媒體還查到直升機的序列號是3370和7353，它們於2003年至2005年進入捷克空軍，算是頗新的一批Mi-24V / Mi-35，是俄羅斯抵償捷克債務的一部分。

Czech-supplied Mi-24 attack helicopters in the service of Ukrainian Air Force.#ArmUkraineNow #StandWithUkraine pic.twitter.com/sV92DMmb42 — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) July 9, 2022

捷克是前東歐集團國家，所以有許多俄式裝備，目前捷克空軍還有大約15架Mi-24/ Mi-35攻擊直升機，和20架Mi-17運輸直升機；但是捷克正在把俄系裝備給汰除，改由美國AH-1Z蝰蛇攻擊直升機，和UH-1Y猛毒通用直升機來取代。