JKF女郎長瀨昆妮擁有亮眼外表及E級火辣身材，被封為全台最辣日文女神，自出任直播天王連千毅貼身女助理後，至今IG累積22萬追蹤，經常PO出美照引起極大話題，近來在她唯一小號上傳「索吻照」，超親暱互動令人稱羨不已，而在圖片右下方更是炸出超巨雙球，引起網友浮想翩翩。

超愛毛小孩的長瀨昆妮，除了IG和臉書兩個社群，近來再創唯一IG小帳，大多用以分享與小貓咪「角兒」互動照，在IG寫下：「很忙，還來搗亂！」照片中，可見她與愛貓正眼對視，做勢嘟起嘴和貓咪索吻，見狀角兒也親暱伸脖回應主人，互動十分溫馨逗趣，而昆妮也親切以「小胖丁」來稱呼自己的萌寵。

長瀨昆妮常穿低胸裝和愛貓角兒合影。(圖/長瀨昆妮 IG)

長瀨昆妮和超萌貓咪角兒索吻。(圖/長瀨昆妮 IG)

不過分走網友專注力的唯有長瀨昆妮的魔鬼身材，往畫面右下方位置觀賞，可見她穿著低胸性感洋裝，胸前挖驚人大洞，只有一條細繩不讓衣服往下墜，加上她又略微鞠躬的姿勢，直接讓畫面跳出一對雪白酥胸，骨感好身材加上深邃事業線立刻勾住大眾視線，引來一堆網友搶著也要當她的愛貓們。

網友們只要有胸就能陷入瘋狂，對著昆妮直喊：「小胖丁角兒真是幸福滴孩子」、「角兒真幸福，下一世我也要做妳角兒啊」、「妮妮跟角兒玩親親」、「他想跟老師玩！！」、「討摸摸，親親吻」、「角兒可愛胖貓咪」、「是不是讓他太無聊了」，再度引爆話題。