桃園市觀音區台電大潭電廠8號燃氣機組，上月13日才發生外牆鷹架倒塌事故，造成6人受傷，本月13日又有一名范姓工人從7公尺高摔落身亡，工安意外頻傳。勞動部北區職安中心今派員勘查，發現廠商竟擅自將施工架下方防墜網拆除，將對丸紅公司與下包廠商開罰最高15萬、范男雇主罰最高30萬，並要求8號機2公尺以上作業全面停工。

北區職安中心說明，今勘查後初步發現，包商作業不符標準流程，范男行走的鋼構有規畫路線，原本應設置安全母索，雖其身上有穿安全帶設備，但作業現場疑無法鉤掛，再加上廠商竟違反工序將下方防墜網擅自拆除，才會釀成失足摔落身亡的意外。

大潭電廠8號機組工安意外頻傳，連續2件都與高處作業有關，北區職安中心指出「管理似乎沒到位」，整起事故原因還要進一步調查，現已針對8號機超過2公尺以上的作業要求全面停工。

北區職安中心表示，已依《職業安全衛生法》對丸紅公司及其下包廠商各開罰最高15萬元、范男的雇主則罰最高30萬元，待廠商提出復工改善計畫後，北區職安中心將請專家審查，通過才准逐步復工。另因涉及業務過失致死部分，北區職安中心也會將相關事證送至地檢署釐清刑事責任。