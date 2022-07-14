高雄邱姓男子開設「信運環保公司」，收費替多家公司抽廢油、水肥，偷排至汙水下水道，害大樹汙水廠喪失汙水處理功能，只能被迫將廢水排入高屏溪造成汙染，還害汙水廠遭環保局開罰。高雄地檢署偵結，將邱男、邱男公司員工及委託業者依《廢棄物清理法》起訴。

邱男無照開設環保公司，從事廢棄物清除、處理及廢水處理等業務，先後雇用兩名莊姓男子擔任司機，邱男的太太則負責公司財務及開發票等事務。2019年起邱男多次指示莊男以1500元至3000元的價格，或每次1萬500元價格，幫人抽取水肥、工業廢油，再偷倒進高雄小港、大樹、鳥松、大寮等地汙水下水道。

大樹汙水廠2019年8月起發現汙水化學需氧量（COD）超標，明顯不是民生汙水，送驗後發現汙水含「重油」，甚至造成處理廠喪失功能，只能被迫將汙水排入黑瓦窯溝，順勢陪入高屏溪，事後汙水廠還因此遭環保局開罰。

檢警2020年10月逮獲邱男員工正在偷倒廢油，帶回相關人等及廠商偵辦。檢方查出，邱男公司從2019年5月至2020年10月被查獲為止至少偷倒廢水35次，犯罪所得至少16萬元。

邱男等人坦承犯行，但部分廠商矢口否認。檢方根據監聽譯文，邱男公司及廠商的銷貨及對帳單、相關人證，認定邱男等人涉嫌偷倒廢棄物，依違反廢棄物清理法罪嫌將邱男、邱男員工及委託業者等13人起訴。