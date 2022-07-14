衛福部長陳時中昨天獲得民進黨徵召參選台北市長，傳出「焦糖哥哥」陳嘉行將負責操盤網路團隊，引發民進黨基層炸鍋。陳時中今（14）日回應，沒有誰是操盤手。前民進黨立委郭正亮認為，「焦糖哥哥」陳嘉行沒打過勝仗，把自己都搞掛了，再請他還得了！

前民進黨立委郭正亮14日在中天電視《大新聞大爆掛》政論節目中指出，「焦糖哥哥」陳嘉行不至於是「總指揮」，他有參與民進黨網路部的一些運作，所以認識人，也是很多社群的小編。所以如果是處理譬如和徐巧芯網路交戰、發動社群交戰、聯絡各種1450團體，這有可能。但不可能讓他當總指揮，因為這是市長選舉，不是市議員選舉，市長的盤還是要有一定資歷，有時候還要協調議員，「他哪有那個輩份？」

郭正亮認為，一下就說他是總指揮，當然有人看不下去；並且他也沒打過勝仗，自己都搞掛了，陳時中都已經這麼難選了，再請「焦糖」來做文宣，還得了！

郭正亮強調，「焦糖」並不是在一個「組織裏面」運作，否則怎會隨便就自己出手？表示沒有這件事（擔任空戰總指揮），他只是各個社群的小編，可以動員作戰，處理網路作戰的部分，屬於這一類的。

至於「焦糖」的性格很容易擦槍走火？郭正亮直言，那就祝福陳時中！陳時中大肚大量，要重用「焦糖」！