希臘海警隊及消防隊今天表示，一架載有4人的消防直升機搶救森林大火時，意外在希臘外海墜毀，機上2人身亡，2人獲救。

海警隊員告訴法新社：「希臘海岸警衛隊在薩摩斯島（Samos）外海發現未受傷的羅馬尼亞籍機師，送往島上醫院救治。」另一名希臘籍消防隊員也被救起。

然而，2名羅馬尼亞與摩爾多瓦籍消防隊員被發現時，已在水中陷入昏迷，送醫後不治。

消防隊表示，這架直升機發生意外時「正前往薩摩斯島執行撲滅森林大火的任務」。薩摩斯島位於愛琴海，島上群山環繞。

島上的森林大火發生於當地時間下午2時（格林威治時間上午11時），當局隨即派遣3架直升機、5架飛機以及50名消防員前往滅火。

然而，當地高溫達到攝氏30度，加上強風阻礙了救災進度。

希臘時常發生森林野火，去年奪走3條人命，焚毀森林面積達1300平方公里。

雅典政府今年為因應可能發生的災害威脅，向歐盟夥伴國要求提供協助，有250名來自保加利亞、芬蘭、法國、德國、挪威及羅馬尼亞的消防隊員前往馳援。