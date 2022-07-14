adidas New Capsule運動休閒系列女款LOGO T，1490元。（adidas提供）

迎接盛夏，運動品牌adidas特別祭出「Share Your Stripes」限時快閃優惠活動，即起至20日於全台門市購買指定商品，消費者只要任選三件，即可享買二送一的優惠（結帳金額以原價計算，以低價者為贈送品項）。adidas官方網站也同步推出限時七天的「換你分享」專區，凡購買專區內商品，皆享有3件66折優惠。

此外，adidas 近日推出為初學跑者量身打造的全新一代Supernova跑鞋，結合品牌BOOST與BOUNCE兩大旗艦中底科技，兼具穩定與回彈性，相較第一代增加使用26％ BOOST，為雙足提供更多能量回饋，鞋面透氣網布設計讓穿著更舒適，加上減輕重量後僅245g，讓步伐更自在輕盈，還有多款夏日配色可選，外出運動也能酷帥有型。

adidas也推全新New Capsule運動休閒系列，專為Z世代年輕族群打造的adidas New Capsule運動休閒系列，以「自信開啟無限可能」為設計核心，推出多款適合日常穿搭與夏日運動的男女單品，包含運動背心、logo T 、運動長褲及短褲等，主打舒適親膚。