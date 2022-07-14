曾經是月薪3萬出頭的銀行行員，因為不想生活一成不變而轉戰房仲業，永慶不動產13期文心宬炘加盟店的店東馬晟凱，2022年跟店東馬晟瑋、許育菘、陳信宇共組團隊，今年6月剛成立的永慶不動產13期文心宬炘加盟店－是他們團隊的第4間加盟店。因為成績亮眼，也堅定他們明年再開新店的決心。

馬晟凱在輔大統計資訊系畢業後，在哥哥當兵之際，短暫接手其雞排店一年多。接著，跟多數同學一樣，他成為銀行行員，雖然工作穩定，但工作重複，同事間只剩訂便當、買團購的對話，讓馬晟凱9個月後決心離開銀行界。

因為想挑戰高薪，2012年跟哥哥馬晟瑋一起面試信義房屋，想不到哥哥一次就錄取，馬晟凱卻到從台北跑到台中，第四次面試才如願率取。入行後，他努力學習，新人時期經常是最晚下班的經紀人。也因為如此，他第1個月就成交、第2個月轉正職，業績表現經常是該區域的前3名，2年就選上信義房屋店長。

永慶不動產13期文心宬炘加盟店今年業績突出，帶動店東馬晟凱上半年收入直逼200萬。(圖/永慶房屋提供)

救火隊店長 在職七年、幾乎年年調店

他苦笑說，這也開啟了「救火隊店長」的生涯！一開始，他調到信義房屋台南成大店、安平店，人生、地不熟，讓他面臨房仲生涯上的重大挑戰，他卻成功拚出績效，從台南業績最差的分店、變成業績第3名。接著，轉到台中區的文心高工店、文心復興店、民俗公園店繼續救火，加上經紀人時期就輪調過4家店，在信義房屋服務的7年，幾乎年年調換一個區域。

經過這7年來的調動磨練，馬晟凱渴望擁有安定生活、想花多一點時間陪伴家人，於是他選擇留在台中、跟家人夥伴在2019年創業加盟第1家永慶不動產，短短4年、開出4家永慶不動產加盟店，帶動收入和前東家時期相比，大增2倍多。今年業績表現更突出，光是上半年的收入已經逼近200萬元，感覺過去投入的客戶經營，都在今年收到回饋與成果。

馬晟凱所屬的團隊，去年業績已經突破1億元大關，今年前5個月業績也衝破6,500萬。(圖/永慶房屋提供)

聯賣助攻業績爆發 貢獻4成以上業績

值得一提的是，馬晟凱團隊自2019年成立以來，業績呈現跳躍成長，以年年增加近2,000萬元的幅度，讓人驚豔。去年3店業績已經突破1億元大關，今年前5個月業績也衝破6,500萬元。其中，永慶房產集團加盟四品牌的聯賣機制神助攻，不但聯賣業績以每年1,000萬元的幅度增加，今年前5個月的聯賣業績已逼近2800萬元，貢獻4成以上的業績。

永慶提供的科技工具讓店東長管理與經紀人作業都更具優勢！馬晟凱指出，加盟四品牌店數多、待售物件豐富多元，買方有更多選擇，而〈i智慧系統〉配案快，加上大家聯手銷售、也讓賣方加快成交速度。他今年成交15件，近半都是聯賣合作，多數案件在1個月內成交，也有3到5天就成交的案例。

「有時候一天就成交5到6件，且幾乎天天都有夥伴在成交，同仁間會有激勵效果，形成不斷前進的良好工作氣氛。」馬晟凱補充。加上事先建立SOP標準作業程序，讓團隊有可依循的工作步驟，同時做好每個階段的規劃，再加上補位機制做得好，組長、店長從旁協助，加快速度，也讓服務更完善。

努力工作也要享受人生的馬晟凱，已經完成爬玉山、泳渡日月潭，下階段將挑戰環島。(圖/永慶房屋提供)

聰明工作健康生活 預約明年第5店

除了有好收入，馬晟凱也期待同仁都能享受生活，不要只有工作，要兼顧家庭、運動、娛樂，所以貼心安排每週2小時的羽球跟籃球，還因應疫情升溫，為了讓同事運動時更安心，所以一年多前就租下一個專屬室內場地，讓同仁可以安心運動。

他自己則是一直維持運動習慣，曾經超過一年維持每天跑步5公里，即使現在比較忙，還是維持打羽球的習慣。此外，像是爬玉山、泳渡日月潭的目標都已經達成，受訪時笑說：「等到今年新店同仁都上手後，環島就會是下一個目標。」

工作上，馬晟凱希望讓每個同仁都能賺到錢，由於帶領團隊中的旗艦店，今年立志要把永慶不動產13期文心宬炘加盟店的業績衝出來！創業短短4年，就交出4間加盟店的亮眼成績，甚至明年已經決定要展第5間加盟店。

對於同樣有心創業者，他建議：「把握當下，很多事現在不做，以後可能就沒機會做，最重要是相信自己，只要下定決心就用全力去做好。」