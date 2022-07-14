有些人容易猶豫不決，或是受到他人影響，面對感情也是如此，就算有了對象，他們依舊可能想著其他人。《搜狐網》近日分享4個在感情不專一的星座，有的是感情只有3分鐘熱度，有的則是不想給予承諾，讓伴侶愛得好辛苦。

第四名、牡羊座

牡羊座的個性很衝，他們不是喜歡腳踏兩條船，只是愛得快，去得也快，對於愛情只有3分鐘熱度，遇到喜歡的對象時，他們會馬上展開猛烈追求，但就算與對方交往了，他們也不會避嫌，依舊會欣賞自己喜歡的類型，甚至會在伴侶面前描述對另名異性的喜愛，時常讓另一半受不了，甚至可能為此吃醋。

第三名、雙魚座

雙魚座個性爛漫，對於愛情充滿憧憬，但也容易猶豫不決，一下覺得這個人好，一下又覺得那個人優，可以一次喜歡上好幾個人，愛情對於他們而言，就像是生活的調味劑，雙魚座只想享受愛的滋潤，不想遵守承諾或負責任，因此就算有了對象，他們可能還會想著其他人，對感情較不專一，讓另一半愛得很累。

第二名、巨蟹座

巨蟹座非常會聊天，因此容易吸引異性注意，與陌生人見面也不太會害羞，總是能想到許多話題，由於身邊有不少追求者，個性優柔寡斷，容易受到他人影響，見一個愛一個，在與人搞曖昧時，總是喜歡吊著別人的胃口，不過可以放心的是，巨蟹座很顧家也有責任感，一旦結了婚，他們就會為了家庭全心付出。

第一名、天秤座

天秤座善於交際，而且為人公平又正義，自然也吸引不少異性注意，擁有獨特的個人魅力，無論感情狀況如何，他們都不吝於多交幾位異性朋友，對於他們而言，交友是個人的自由，不局限於異性還是同性，而且天秤座的桃花運非常旺，身邊常有異性陪伴，使他們的生活一點也不無聊，也不與誰交往，自然給人花心的印象。