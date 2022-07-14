面臨防疫與高齡時期，中台科技大學與秀傳醫療體系產學合作，14日再度簽訂「產學合作」契約書，延續雙方緊密無間的合作關係，深化產學各面向的合作，期能透過雙向互動交流，創建學校與醫院技術合作的交流管道，共同培育優質的醫療產業專業人才。

秀傳醫療體系執行長黃靖媛表示，中台科技大學與彰化秀傳醫院早在20多年前就開啟合作之門；10年前再度攜手合作至今，開辦護理碩士學分班，學校護理系師資到院授課，並且提供院內醫護主管授課機會，開啟學校與醫院間密切產學合作的契機。

中台科技大學校長陳錦杏說，疫情潛在威脅加上人口日趨老化，無論防疫或長照都需要大量的醫事人才，攜手秀傳醫療體系醫院共同培育新世代醫護專業人才；COVID-19疫情期間，秀傳體系醫院提供實習生嚴謹、完善個人防護裝備，因應疫情變化滾動式修正實習計畫，讓學生在第一線臨床環境中學習珍貴防疫經驗。

中台科技大學研發長許世光指出，與秀傳醫療體系醫院合作，希望透過智慧醫療科技在照護與健康領域的運用，創新醫療健康照護技術，培育急性醫療及長照服務的多元化人才，共創智慧照護新願景。

秀傳醫療體系營運長陳秀珠指出，秀傳提供就業機會平台，優先錄用中台科大優秀應屆畢業生；彰化秀傳醫院院區，由中台科技大學畢業就職的護理人員約130人，佔護理人員比率高達24％。除彰化秀傳醫院、彰濱秀傳醫院外，今年8月起加碼，加入台南市立醫院及高雄市立岡山醫院，提供中台科大生多元實習環境。