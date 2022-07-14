紫藤湖步道的視野相當美，湖邊的飯店仍在興建中。（周麗蘭攝）

斗六市公所修復紫藤湖步道，為物盡其用避免浪費，僅切割毀損的段落重鋪，而非全面開挖。（周麗蘭攝）

斗六市長林聖爵（左二）指示保留堪用的步道，只切除毀損段落重鋪。（周麗蘭攝）

斗六市公所自2010年認養紫藤湖後，公所公用課細心管養10年有成，圖為公所人員細心除草。（周麗蘭攝）

紫藤湖收集雲林科技工業區竹圍子區的雨水，2010年斗六市公所認養轄管後，興建一座小景觀橋，環湖步道終於串聯完整，全長約1.3公里；在公所公用課人員管養下，樹木茁壯、綠意盎然，逐漸成為斗六市的祕境。（周麗蘭攝）

斗六市郊的紫藤湖是斗六目前最大水域，雖是雲林科工區竹圍子區的滯洪池，但環湖風景相當宜人，在疫情衝擊下，紫藤湖成為親子熱門去處，斗六市公所最近整修紫藤湖步道，為物盡其用，僅切割受損的小區域，避免全面開挖。

紫藤湖收集雲林科技工業區竹圍子區的雨水，2010年斗六市公所認養轄管後，興建一座小景觀橋，環湖步道終於串聯完整，全長約1.3公里；在公所公用課人員管養下，樹木茁壯、綠意盎然，逐漸成為斗六市的祕境。

紫藤湖磚面步道、原木欄杆這幾年受損嚴重，外觀缺漏、安全性堪憂，斗六市公所最近動工修復，市長林聖爵指示保留堪用的步道，只切除毀損段落重鋪，廠商檢查後「手術」，切除25處。

市長林聖爵表示，為確保環湖步道的遊憩安全，達到綠地開放空間功能，將修復步道欄杆、平台欄杆、休憩座椅、夜間照明、涼亭地坪，也會增設一處休憩區，希望民眾能愛惜使用。

公用課長孫旺田表示，感謝施瓜寮社區發展協會協助維護，使紫藤湖像世外桃源，公所為讓民眾徜徉自然，該課人員也定時除草整修，還分兩段式修剪，以維持紫藤湖的自然生態。

孫旺田表示，為使紫藤湖保持自然現狀，僅適度安裝照明設備，未來仍不會有太多人工物件，目前社區民眾反應最多困擾是狗屎與垃圾，盼民眾能隨手帶走。

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